Ребров стал главным тренером аравийского "Аль-Ахли"

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров будет работать главным тренером в аравийском клубе "Аль-Ахли".

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Отмечается, что соглашение с новым клубом рассчитано на два года. Экс- наставник киевлян на посту главного тренера сменил швейцарца Кристиана Гросса.

В 2017 году "Аль-Ахли" завоевал второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

Ukrainian manager Sergei Rebrov signed a 2-year contract with the Royals. #AHLIFC pic.twitter.com/p3CrCQAGoI- AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 21 червня 2017 р.

Напомним, ранее Ребров рассказал, чем занимается после ухода из "Динамо".

