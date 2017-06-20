Ребров возглавит футбольный клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с авторитетным в Азии футбольный клубом "Аль-Ахли" из Саудовский Аравии. Об этом сообщает сайт aleqt.com со ссылкой на достоверные источники.

По имеющейся информации, все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение. Как отмечает сайт zbirna.com, помощниками Реброва станут испанские специалисты, которые до недавнего времени работали в "Динамо".

"Аль-Ахли" из Джидды - трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля СА. В свое время его возглавляли такие известные специалисты, как Карел Яролим, Луис Фелипе Сколари и Диди.

Ребров на посту наставника команды сменит швейцарца Кристиана Гросса. В этом году "Аль-Ахли" занял в национальном первенстве второе место и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".

Напомним, ранее бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров заявлял, что хочет работать с командой, которая ставит высокие цели.