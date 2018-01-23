Регистрация на ВНО продлится с 6 февраля по 19 марта

Регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 6 февраля 2018. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

"Регистрация для участия в ВНО начнется 6 февраля и в продлится до 19 марта 2018", - сказал В.Карандий.

Для лиц, у которых возникнут потребности для изменения регистрационных данных, будет дополнительное время для изменения таких данных до 2 июня, добавил он.

ВНО в 2018 году, по словам директора Украинского центра оценивания качества образования, можно пройти по следующим предметам: математика, украинский язык и литература, испанский, немецкий, французский, английский языки, биология, история Украины, география, физика и химия.

В этом году основная сессия начнется 22 мая и закончится 13 июня, отметил В.Карандий.

Напомним, в УЦОКО рассказали об изменениях в регистрации на ВНО-2018.