Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук

В Украине национальным штабом определены страны с риском заражения коронавирусом, рейсы из этих стран проверяются дополнительно.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования", - написал он.

Также Гончарук добавил, что у всех пассажиров, прибывающих из стран риска, проверяют температуру.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - отметил премьер.

В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет.