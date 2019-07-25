Рейтинг ФИФА. Сборная Украины опустилась на одну строчу

В четверг, 25-го июля, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого произошли изменения изменение.
На второе место поднялась сборная Бразилии, победившая в Кубке Америки и отодвинувшая на третью строчку фрянцузов. На пятое место с 8-го поднялась команда Уругвая. Лидирует же по-прежнему национальная дружина Бельгии.
Отметим, что сборная Украины ухудшила свои позиции на одну ступень и занимает 25-oe место.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 25-ое июля:
1 (1). Бельгия - 1746 очков
2 (3). Бразилия - 1726
3 (2). Франция- 1718
4 (4). Англия - 1652
5 (8). Уругвай - 1637
6 (5). Португалия - 1631
7 (6). Хорватия - 1625
8 (13). Колумбия - 1622
9 (7). Испания - 1617
10 (11). Аргентина - 1610
25 (24). УКРАИНА - 1513
46 (43). Россия - 1436
85 (83). Беларусь - 1286
86 (84). Узбекистан - 1286
94 (94). Грузия - 1255
95 (95). Кыргызстан - 1252
98 (97). Армения - 1230
100 (99). Эстония - 1228
109 (110). Азербайджан - 1188
112 (114). Казахстан - 1174
119 (120). Таджикистан - 1152
130 (132). Литва - 1101
132 (135). Туркменистан - 1091
134 (137). Латвия - 1086
171 (170). Молдова - 985
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