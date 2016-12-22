Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на 30 место

Из открытых источников Сборная Украины опустилась на одну позицию в декабрьской версии рейтинга ФИФА, пишет сайт ассоциации.

Из-за отсутствия международных матчей в последнем месяце года изменений в рейтинге практически не произошло. Первой остается аргентинская команда, следом идут бразильцы. Сборная Германии расположилась на третьем месте.

Рейтинг ФИФА от 22 декабря:

1. Аргентина (1) 2. Бразилия (2) 3. Германия (3) 4. Чили (4) 5. Бельгия (5) 6. Колумбия (6) 7. Франция (7) 8. Португалия (8) 9. Уругвай (9) 10. Испания (10) ... 30. Украина (29)

Напомним, в последний раз в году сборная Украины играла матчи в ноябре. Сначала в поединке отбора на ЧМ была обыграна Финляндия, а затем в товарищеском матче украинцы справились с Сербией.

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