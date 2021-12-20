Рейтинг партій наразі очолює «Слуга народу» Рейтинг партій наразі очолює «Слуга народу»

Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати – 13,5%, «Батьківщину» – 11,2%, «Опозиційну платформа – за життя» – 10,5%, партію «Сила і честь» - 7,3%.

Партію Разумкова «Розумна політика» підтримали би 6,2% респондентів, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 6%, партію Мураєва «Наші» – 5,6%, Радикальну партію – 4,2%, «УДАР Віталія Кличка» – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, ВО «Свобода» – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

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