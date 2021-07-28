Ректор університету Шевченка: найбільше абітурієнтів хочуть стати філологами

Цьогоріч найпопулярнішою спеціальністю серед вступників на ОС "Бакалавр" Київського національного університету імені Тараса Шевченка є 035 "Філологія".

Про це повідомив ректор вишу Володимир Бугров під час брифінгу про перші підсумки вступної кампанії 2021 року та з нагоди 187-річчя офіційного відкриття КНУ імені Шевченка, передає кореспондент Укрінформу.

"На першому місці спеціальність "Філологія", - сказав Бугров. За його словами, на цю спеціальність подали заяви 7 659 абітурієнтів-бакалаврів,

Окрім філології, популярністю серед вступників до КНУ на бакалаврат цьогоріч користуються спеціальності 122 "Ком‘ютерні науки" (3 918 заяв), 051 "Економіка" (3 677), 121 "Інженерія програмного забезпечення" (3 270), 061 "Журналістика" (2 962), 081 "Право" (2 899), "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (2 471), 053 "Психологія" (1 988), 032 "Історія та археологія" (1 675), 292 "Міжнародні економічні відносини" (1 429).

Водночас найбільше вступників на ОС "Магістр" подали заяви на спеціальність 081 "Право" (2 632). Окрім того, на спеціальність 035 "Філологія" подано 859 заяви, на 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" - 769, на 293 "Міжнародне право" - 740, на 122 "Ком‘ютерні науки" - 639, на 281 "Публічне управління та адміністрування" - 578, на 053 "Психологія" - 569, на 051 "Економіка" - 517, на "Міжнародні економічні відносини" - 446, а на 061 "Журналістика" - 424.

Окрім того, він заявив, що майже 67 тисяч абітурієнтів цього року подали заяви про вступ до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"На всі освітні ступені цьогоріч було подано 66 935 заяв. Хочу зауважити, що тут не враховуються вступники до наших двох військових підрозділів. За законом, ті, хто вступає до Військового Інституту та Інституту Управління державної охорони України, не відносяться до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Це окреме законодавство про державну таємницю", - сказав він.

Так, 54 167 абітурієнтів подали заяви про вступ на бакалаврат. Серед них 53 492 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), 542 на основі диплома молодшого спеціаліста, 133 на основі ОС "Бакалавр" до Інституту післядипломної освіти. Водночас 12 254 абітурієнтів подали заяви про вступ на магістратуру. Зокрема, 516 на основі ПЗСО за спеціальністю "Медицина" (бакалаври навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"), 11 458 на основі ОС "Бакалавр" та 280 на основі ОС "Магістр" до Інституту післядипломної освіти.

Окрім цього, до фахових коледжів передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка подано 514 заяв.

Як повідомлялося, цьогоріч на всі освітні ступені та спеціальності до КНУ імені Т. Шевченка було подано 66 935 заяв.



