Ректорат університету Богомольця запроваджує у виші цензуру

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ректорат Національного медичного університету імені О.О. Богомольця вирішив запровадити у виші цензуру з вимогою “публічно коректно висловлюватися” та “погоджувати” усі комунікації з пресслужбою НМУ, написав у Facebook член Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я Генрік Маркевич.

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“Юрій Кучин (ректор НМУ ім. О.О. Богомольця — ред.) прогнувся так, що аж мені соромно хоча я до НМУ не маю жодного відношення. йому було мало Ляшка у Вченій раді університету, тепер треба ще підкреслити свою лояльність і відданість просто на офіційному сайті ВУЗу”, — написав Маркевич та додав документ звернення ректорату.

Деталі

У документі зокрема йдеться, що: “Виступаючи на радіо, по телебаченню чи на веб-сайтах наші науково-педагогічні працівники висловлюють власну (суб’єктивну) точку зору, яка не співпадає з офіційною політикою Уряду, Міністерства охорони здоров’я України або політикою Університету... потрібно пам’ятати, що будь-яка точку або поширена інформація співвідноситься безпосередньо із самим Університетом, його іміджем та впливає на репутацію...”.

Адміністрація вишу також вирішила заявити, що “учасники університетської спільноти зобов’язані дотримуватися наступних норм і правил ділової поведінки”.

Ректорат вимагає:

здійснювати публічні комунікації співробітниками, які “мають на це повноваження через погодження з прес-центром НМУ;

діяти “в інтересах Університету”, підтримувати його “ділову репутацію та імідж”;

у публічних виступах “висловлюватися коректно дотримуючись норм та правил ділового спілкування, не допускати висловлювань, що перешкоджають інтересам Університету та мають негативні наслідки для його іміджу та репутації”;

та не використовувати “не за призначенням” інформацію, отриману під час виконання професійних обов’язків.

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