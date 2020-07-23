Режисер фільму "Земляни" відреагував на події в Луцьку.

Творці фільму Земляни, який на вимогу луцького терориста закликав дивитися президент України Володимир Зеленський, заявили, що не підтримують методи терору.

Про це сказано в повідомленні режисера фільму Шона Монсона на офіційній сторінці картини в Facebook. Він пояснив, що послання фільму - це співчуття до всіх істот.

"Зміст фільму - це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, але і є основною причиною зміни клімату", - написав режисер.

Він підкреслив, що "Земляни" не використовують терор, щоб спонукати людей до терору.

"Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб жодне життя не було втрачене. Ми повинні рухатися вперед без насильства по відношенню до всіх", - сказано в повідомленні.