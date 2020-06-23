РФ починає нову хвилю примусової паспортизації в ОРДЛО - розвідка

Російські окупанти з липня планують відновити примусову паспортизацію жителів ОРДЛО, повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

За його словами, з липня жителів ОРДЛО будуть організовано возити в відділи з питань міграції МВС РФ у Ростовській області з метою примусової паспортизації.

"Командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Зокрема, командири з'єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих жителів і членів їх сімей та інформацію щодо надання ними документів для отримання російського громадянства", - зазначив спікер.

Нагадаємо, що РФ повідомила про рішення забезпечити голосування жителів окупованих територій Донбасу з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на російському референдум про зміни до Конституції.

У квітні Росія спростила прийом громадянства для українців. Також в РФ прийняли закон про запровадження пільгових умов прийому в російське громадянство для мешканців так званих "ДНР" і "ЛНР" зі скасуванням мита.