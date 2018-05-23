РФ поставила боевикам 1400 т горючего и 12 вагонов с боеприпасами - ИС

Россия для поддержки оккупационных войск за последнюю неделю поставила на территорию Донбасса 1400 тонн горючего и 12 вагонов с боеприпасами. Как сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, также были проведены сборы с командирами рот и батарей 1 и 2 "армейских корпусов".

"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на протяжении последней недели с территории России было доставлено около 1400 тонн горюче- смазочных материалов на ж/д ст. Ровеньки и 12 вагонов с боеприпасами на ж/д ст. Иловайск", - сообщил Тымчук.

По его данным, в частях и подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск на военном полигоне "Южный", "Центральный" и "Ударный" были проведены сборы с командирами рот и батарей "армейских корпусов".

Напомним, что 30 апреля президент Петр Порошенко объявил об официальном завершении антитеррористической операции на востоке Украины и начале Операции объединенных сил. С началом ООС на территории Донбасса действует особый порядок допуска граждан.

Ранее участники Трехсторонней контактной группы согласовали бессрочное прекращение огня в Донбассе с 00:01 30 марта. "Пасхальное перемирие" стало 14-м с начала войны на востоке Украины. Все перемирия, которые предшествовали ему, также систематически нарушались боевиками.