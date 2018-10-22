Рим засыпало снегом и градом (фото)

В ночь на понедельник на Рим обрушился сильный ливень с градом и снегом, в результате чего столицу Италии затопило. В городе пришлось закрыть 4 станции метро, многие водители бросали свои авто прямо посреди затопленной дороги.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео занесенных снегом и затопленных слякотью улиц и машин. В результате непогоды дорожное движение было парализовано из-за наводнения и упавших деревьев. Из-за сильного града лужи покрывались льдом. Ливень наполовину затопил Базилику Святого Себастьяна, где хранятся мощи святых.

"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", - сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.

В других районах Италии также наблюдались сильные ливни с градом. Как сообщает ANSA, Ассоциация фермеров "Колдиретти" назвала происходящее "катастрофой для сельского хозяйства в Италии" и ожидает миллионных убытков из-за уничтоженного урожая.

По материалам: Телеканал "Дождь"