Ірина Білик: Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я

51-річна артистка в подробицях розповіла про своє особисте життя, зізнавшись, що розлучилася з батьком своєї другої дитини Асланом Ахмадовим.

"Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я. А що ще робити - Аслан не приїжджав до нас з Тебрізом вже рік. Хоча я його і він мене любить. "Вона зірочка моя, вона одинокая" - якось так...", - зізналася Білик.

Вона також поділилася історією про те, як почалися її відносини з Ахмадовим:

"Було 40 днів, як померла Людмила Марківна Гурченко. І я дивлюся програму про неї, її смерть та того хлопця, який дав їй друге життя. Я один раз побачила його обличчя - і все. У мене голос в голові "він тобі потрібен, ти повинна його знайти". Я знайшла через подругу його номер телефону і набрала. Я замовила у нього кліп на пісню "Я твоя маленька дівчинка". Він зняв мене такою, якою ніхто не міг показати. Я йому заплатила 50 тисяч доларів за два дні. Це був найдорожчий кліп за всю мою кар'єру", - говорить співачка.

Білик додала, що незважаючи на розлучення вважає Ахмадова найкращим з усіх своїх чоловіків:

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитину. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього - дитину. Пройшов місяць і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", - повідомила зірка.

Білик також торкнулася теми пластичних операцій і зізналася, що зважилася на пластику очей після зустрічі з Кучмою:

"У мене були благаючі очі, вони так нависали, як ніби я постійно плачу. Пам'ятаю, виступала в Палаці "Україна", де зустрілася з президентом Леонідом Кучмою. Ось він з усіма вітається, підходить до мене і каже "Ірина, а чого у вас такі сумні очі". І тоді я вирішила, що треба робити щось з очима, якщо вже і президент зауважив, що вони у мене сумні. Я вирішила їх трохи "розвеселити". І ніс робила. У мене є грузинська кров і від Грузії у мене залишився ніс з горбинкою. Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. І я попросила горбочок трохи прибрати. Але не повністю, тому що не хотіла, щоб люди побачили іншу жінку", - відверто розповіла співачка.