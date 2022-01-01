РНБО перевірить армію

Кабінет міністрів доручив Раді національної безпеки і оборони створити міжвідомчу робочу групу для перевірки постачання озброєння та продуктів у Збройні сили України. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у ході засідання було ухвалено рішення щодо створення робочої групи.

«Питання, яке було проголосовано і прийнято — це доручення Кабміну створити міжвідомчу робочу групу для перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наші війська в період з 01. 01 2017 року по 31.12.21 року», — сказав він.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський також запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані. Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів, а також розв’язання питання вирівнювання зарплат військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні відтепер на військовому обліку повинні перебувати жінки 35 професій, як передбачає наказ Міністерства оборони. Документ вже набув чинності.

У списку різні професії — від керівників виробничих підрозділів та органів влади до звичайних робітників та службовців, які одержали військові спеціальності.

https://fbc.ua