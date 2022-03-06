РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку військовополонених РФ

Рада національної безпеки та оборони України відкрила новий мережевий ресурс для пошуку полонених російських окупантів.

Сайт "Окупант" (invaders-rf.com) є ресурсом, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених Збройних Сил РФ. У картотеці ресурсу дані про загарбників, які вторглися на територію України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема сім'ї солдатів або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених зможуть зв'язатися з представниками Міністерства оборони України", – йдеться на стартовому "Окупанті".

Крім того, у РНБО вкотре нагадали, що з російськими військовослужбовцями звертаються відповідно до Женевської конвенції. Вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням.

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