Робби Уильямс высказал желание представлять Россию на "Евровидении"

Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает "Евровидение" и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе, передает РИА Новости.

"Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" - я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", - сказал он в эфире Первого канала.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.

Напомним, на песенном конкурсе "Евровидении-2017" в Киеве Россию представит 27-летняя Юлия Самойлова, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Летом 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи.

Ранее в РФ заявили, что Украина разрешила въезд певице Самойловой для участия в "Евровидении".

Глава СБУ Василий Грицак считает, что Украина должна запретить въезд Самойловой в Украину.