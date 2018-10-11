Робот София рассказала Гройсману об Украине (фото)

Премьер-министр опубликовал ответ Софии в соцсети. Робот привел ему несколько фактов о стране и достижениях ее жителей.

Робот София впервые посетила Украину и пообщалась с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Встреча состоялись в четверг, 11 октября, в ходе презентации детьми-инноваторами своих разработок в сфере робототехники.

Владимир Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ в своем микроблоге в Twitter.

"На территории Украины сосредоточено четверть всех запасов чернозема на земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет Мрия был разработан украинским конструкторским бюро Антонов. Первая в мире конституция появилась тоже в Украине, еще в 1710 году. Композитору Николаю Леонтовичу из Украины принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение Щедрык", - ответила ему робот София.

Фото: twitter.com/VGroysman