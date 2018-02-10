Родительская суббота: история, традиии, что нельзя делать

В 2018 году первая Родительская суббота выпадает на 10 февраля. Такие субботы созданы для того, чтобы вспомнить ушедших из жизни родных и близких.

"Обозреватель" собрал традиции и запреты, касающиеся этого дня.

Эту субботу называют еще Вселенской и Мясопустной, так как она отмечается в канун Великого поста. Мясопустный день - это своеобразное предпразднство Великого поста и накануне люди могут употреблять в пищу мясные блюда, а после наступления поста обязаны начинать морально и физически готовиться к празднику Воскрешения Господнего.

История возникновения Родительских суббот

Празднование Родительской субботы тесно связано с апостольским преданием. Об этом свидетельствует подтверждение в церковном уставе, которое относится к V веку н.э. Православные с древних времен выделяли особые дни для поминовения. В них верующие массово посещали на кладбищах могилы родных и близких, передает "ПитерБургер".

Традиции Родительской субботы

В день Вселенской родительской субботы в храмах проводят службу. Сразу же в следующее воскресенье после этого праздника вспоминается Страшный суд и Второе пришествие Христово.

В Родительскую субботу христиане должны посещать церковь и кладбища. В этот день молятся за усопших близких, чтобы их души были спокойны на том свете. Следует заказать для умерших особое поминовение на Проскомидии.

Рекомендовано посетить службу в этот день и отстоять панихиду до окончания. В праздник, вслед за которым наступает пост, необходимо по возможности раздать милостыню нуждающимся и бедным. Таким образом человек сможет помянуть близких, которых церковь по правилам не вспоминает. К ним относятся некрещенные, самоубийцы, умершие от абортов от прочие.

Рекомендовано посетить кладбище, чтобы привести могилу в порядок и помолиться за покойного родственника.

Традиционным блюдом Вселенской родительской субботы считается кутья. Готовят ее из пшеницы и меда.

Что нельзя делать в Родительскую субботу

В Родительскую субботу церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби. Лучше упоминать родственников светлой памятью, не слишком сильно выражая свою печаль об их уходе.

В праздник можно выполнять домашнюю работу, но при этом главное - не переусердствовать.

Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.

Строго запрещено употреблять спиртные напитки.

Рекомендовано посетить церковь, а если нет такой возможности - помолиться хотя бы дома.

Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.

Нельзя скандалить и повышать голос.