Роналдо: Ван Дейк заслужил стать лучшим игроком года больше, чем Месси

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился мнением касательно того, что нападающий Барселоны Лионель Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

"Зубастик" считает, что эту награду должен был получить защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

"Кто заслужил эту награду? Может быть, ван Дейк. Он является невероятным футболистом, и он продемонстрировал хорошие результаты в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду больше, чем Месси", - приводит слова Роналдо Metro.

Напомним, ранее Лионель Месси прокомментировал свою победу в номинации лучшего игрока года. Примечательно, экс-форвард Самуэль Это'О считает, что эту награду победу в номинации лучшего игрока года.

iSport.ua

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