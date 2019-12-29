Роналду, "Ливерпуль", Клопп и Феликс - лауреаты премии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.
Лучшим игроком года был признан форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Его конкурентами были нападающий Лионель Месси ("Барселона"), вингер Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль").
В номинации "лучший тренер 2019 года" победил Юрген Клопп, возглавляющий "Ливерпуль". Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага ("Аякс").
В номинации "лучшая команда 2019 года" выиграл "Ливерпуль", обошедший "Аякс" и женскую команду "Лиона".
"Открытием года" стал полузащитник Жоау Феликс из "Атлетико". Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати ("Барселона"), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба - "Боруссия").
В номинации "лучшая футболистка 2019 года" победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Амандин Анри из Франции.
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Источник - Sky Sport Italia