Роналду повторил рекорд Пеле

Криштиану Роналду сравнялся с легендарным бразильцем по количеству голов в клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.
Криштиану Роналду Getty Images
Нападающий Реала Криштиану Роналду отметился голом в финале клубного чемпионата мира против Гремио (1:0).
Для португальца этот гол стал уже седьмым в рамках данного турнира.
Таким образом, Роналду повторил рекорд легендарного Пеле за всю историю проведения КЧМ /Межконтинентального кубка. В 1962-1963 гг. бразилец также отметился семью голами в составе Сантоса.
Отметим, что мадридский Реал выиграл клубный чемпионат мира в третий раз. Isport.ua
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