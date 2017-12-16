Роналду повторил рекорд Пеле

Криштиану Роналду сравнялся с легендарным бразильцем по количеству голов в клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Криштиану Роналду Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду отметился голом в финале клубного чемпионата мира против Гремио (1:0).

Для португальца этот гол стал уже седьмым в рамках данного турнира.

Таким образом, Роналду повторил рекорд легендарного Пеле за всю историю проведения КЧМ /Межконтинентального кубка. В 1962-1963 гг. бразилец также отметился семью голами в составе Сантоса.

Отметим, что мадридский Реал выиграл клубный чемпионат мира в третий раз. Isport.ua

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