Роналду стал 5-кратным обладателем "Золотого мяча"

Португалец сравнялся по количеству таких наград со своим принципиальным конкурентом - аргентинцем Лионелем Месси.

В Париже на Эйфелевой башне в четверг, 7 декабря, состоялась официальная церемония вручения награды "Золотой мяч", которую журнал France Football вручает лучшему футболисту планеты по итогам уходящего года.

Лучшим футболистом мира 2017 года был признан 32-летний полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает France Football.

В голосовании капитан сборной Португалии опередил аргентинца Лионеля Месси ("Барселона") и бразильца Неймара ("ПСЖ").

Для Роналду этот "Золотой мяч" стал вторым подряд и пятым в карьере - ранее он выигрывал эту индивидуальную награду в 2008, 2013? 2014 и 2016 годах.

.@Cristiano acclam'e pour son cinqui`eme #ballondor. ????????????

pic.twitter.com/j3sa0MTvVC - la chaine L''EQUIPE (@lachainelequipe) 7 грудня 2017 р.

В 2017 году Криштиану выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В сезоне 2016/17 он записал на свой счет 12 голов в 13 матчах ЛЧ, а также 25 забитых мячей в 29 играх испанского первенства.

По количеству "Золотых мячей" португалец сравнялся с Лионелем Месси, у которого их тоже пять. С 2008 года именно эти два футболиста делят между собой звание лучшего на планете.

Как сообщалось ранее, вингер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2017 года от ФИФА.

Торжественная церемония состоялась 23 октября в Лондоне.

По итогам голосования португалец опередил Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара ("ПСЖ").