Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду благодаря голу в ворота туринского Ювентуса в конце второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов обновил рекорд турнира.

Португалец забил в 11-м матче ЛЧ подряд и установил новый рекорд турнира, сообщает ESPN.

Таким образом Роналду превзошел свое же достижение, установленное всего лишь неделю назад, на один матч. Позади остался бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Реала Рууд ван Нистелрой, который забивал в девяти матчах кряду.

Напомним, что Ювентус сделал фантастический камбэк в матче с Реалом, но вылетел из Лиги чемпионов благодаря пенальти на 7-й добавленной арбитром минуте. Его как раз и реализовал Криштиану Роналду.

Телеграф.com.ua

https://telegraf.com.ua