Роналду впервые публично прокомментировал обвинения в изнасиловании

Футболист Криштиану Роналду заявил, что не беспокоится на счет обвинений в изнасиловании против него и уверен в исходе дела.

«Я не намерен лгать насчет этой ситуации. Я очень счастлив. Мои адвокаты уверены, и, конечно же, я тоже уверен <...> Я наслаждаюсь футболом и своей жизнью, есть люди, которые обо мне заботятся, и, конечно же, правда восторжествует, поэтому со мной все в порядке»,— цитирует Роналду Би-би-си.

Ранее американка Кэтрин Майорга подала иск против Роналду в суд штат Невада. Она утверждает, что футболист изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса в 2009 году. Ее адвокат сообщал, что Роналду все обвинения отвергает.

В начале октября Криштиану Роналду прекратил выступления за сборную Португалии. Он не будет принимать участие в играх до конца года.