Роналду вывели из состава сборной Португалии из-за секс-скандала

Криштиану Роналду не примет участие в нескольких предстоящих матчах сборной Португалии. Из состава команды его вывели после обвинений в изнасиловании, сообщает AP.

Он не примет участия в играх Лиги наций с командами Польши (11 октября на выезде и 20 ноября дома) и Италии (17 ноября на выезде), а также в товарищеской встрече со сборной Шотландии, которая пройдет в Глазго 14 октября.

Ранее американка Кэтрин Майорга подала иск против Роналду в суд штат Невада. Она утверждает, что футболист изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса в 2009 году. Роналду обвинения отрицает.