Російські бойовики двічі порушили режим "тиші", - штаб ООС

Упродовж минулої доби неділі, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації два рази порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил.

Так, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

Там зазначають, що постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували, а бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

"Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.