Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по українських позиціях, із початку поточної доби - двічі, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у четвер.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї недалеко від Лебединського. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній і у вечірній час російські найманці застосовували гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції ООС поблизу населеного пункту Артема. "Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл. Втрати противника уточнюються", - наголосили у штабі.

Крім того, 21 жовтня в районі населених пунктів Мар'їнки та Авдіївки задокументований проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби ООС подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

"Із початку цієї доби, 22 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню... Бойових втрат і поранень серед особового складу об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.

Зокрема, в районі Новолуганського противник застосував автоматичний гранатомет, а поблизу Артема - стрілецьку зброю. "На цю вогневу провокацію противника підрозділи об'єднаних сил відкрили вогонь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів на всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали у прес-центрі.