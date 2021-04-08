Російські окупанти 12 разів порушили "тишу", один захисник поранений, один - загинув

Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік селищ ПІСКИ та ОПИТНЕ, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів ГНУТОВЕ, ШИРОКИНЕ, ТАЛАКІВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов'ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

В районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.Слава Україні!

ВолиньUA

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