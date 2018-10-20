РОСІЙСЬКИЙ ХУДОЖНИК ВІДРЕАГУВАВ НА ЗАЯВУ ПУТІНА ПРО "РАЙ" ІРОНІЧНОЮ КАРИКАТУРОЮ

Російський художник Сергій Йолкін на сторінках Deutsche Welle розмістив іронічне зображення. Він вважає, що заявою про відповідь Російської Федерації на можливу ядерну атаку, президент РФ Володимир Путін перевершив своїх попередників.

Художник зобразив на карикатурі обіцянки попередніх господарів Кремля. Так, Микита Хрущов обіцяв життя при комунізмі, а Михайло Горбачов якось заявив, що до 2000 року кожна російська сім'я житиме в окремій квартирі. Проте, Володимир Путін, на думку Йолкіна, перевершив їх обох.