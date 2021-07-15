Російський музикант і актор Петро Мамонов помер від коронавірусу

Російський музикант і актор Петро Мамонов помер через ускладнення COVID-19. Як повідомляє ВВС, смерть Мамонова підтвердила його дружина, Ольга.

Раніше музиканта госпіталізували в реанімаційне відділення однієї з московських лікарень. За словами дружини Мамонова, його стан оцінювали як тяжкий.

"У нього була температура, ми її збили. Коли почалося ураження легень, ми терміново викликали швидку. Ураження легень 87%, COVID-19 підтвердився", - заявила Ольга Мамонова.

1 липня музиканта перевели до реанімації, а пізніше підключили до апарату ШВЛ.

Мамонов став відомий як учасник гурту "Звуки Му", який був популярним у 1980-90-х роках. Він також знімався у багатьох фільмах, серед яких "Таксі- блюз", "Цар" і "Острів". В "Царі" Мамонов зіграв роль Івана Грозного, а сам фільм розкритикували організації російських націоналістів, які звинуватили режисера в спотворенні образу царя і перетворенні його на "садиста".

В кінці 2020 року Мамонов отримав заборону на в'їзд в Україну через відвідування анексованого Криму. Крім того, в 2017 році його внесли в базу "Миротворець", також за відвідування окупованого Криму.

У 2014 році Мамонов прокоментував анексію півострова: "Ми потрібні Заходу і америкосам розпущені, ледачі, релаксові, такі, які в "Макдональдсі" сидять,.... жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. "Вирвали", і правильна справа".

В інтерв'ю в "Аргументам і фактам" в серпені 2014 Мамонов так прокоментував війну на Донбасі: "Це все мужики крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, - це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей15 в усьому світі. Ось вони і роблять все це".

Коли журналісти запитали актора, як зупинити війну в Україні, він відповів: "Звідки я знаю? Я не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели - вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності і смирення, ось як нам треба чинити з Україною".