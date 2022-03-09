Росіянин спалив свій паспорт на площі Героїв Майдану у Дніпрі

Чоловік не захотів мати нічого спільного із країною, яка вчиняє геноцид в Україні.

52-річний Василь Василишин, який народився в СРСР в Респібліці Комі, вирішив спалити свій російський паспорт, щоб більше не бути громадянства країни-агресорки.

Задумане чоловік здійснив в присутності свідків на на площі Героїв Майдану у Дніпрі

Василь розповідає, що він з кінця 90-тих оселився в Україні, працював на хлібозаводі водієм, нині обслуговує ОСББ. У чоловіка донька та онучка - громадянки України.

Чоловік зауважив, що відчуває полегшення після спалення паспорта, бо нічого спільного з державою-терористом не хоче мати.