Roshen оштрафували на 280 млн грн за монополізм

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 млн грн.

Згідно з повідомленням, штраф винесли за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку первинної реалізації патоки та глюкозних сиропів.

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Зазначається, що під час розгляду справи, яка тривала півтора року, комітет встановив, що у 2018-2020 роках група була єдиним виробником патоки на території країни. Також комітет встановив, що група є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26 % (у 2018) та 96,79 % (у 2019).

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