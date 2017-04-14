России могут отказать в участии в Евровидении-2018 - СМИ

По действующим правилам, Россия может быть лишена права участвовать в конкурсе в следующем году из-за отказа от телетрансляции Евровидения-2017

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность отстранения России от участия в конкурсе Евровидение в 2018 году. Решение будет принято после проведения конкурса в Киеве, сообщили организаторы события российскому изданию Лента.ру.

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", - заявили в ЕВС.

Издание отмечает, что, по действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению Евровидение-2017.

Ранее Россия отказалась от участия в Евровидении, которое будет проходить в Киеве в мае этого года. Также российский Первый канал отказался транслировать конкурс.