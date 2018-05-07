Российская делегация на Евровидении пронесла флаги "ЛДНР" улицам Лиссабона (видео, фото)

В Лиссабоне перед открытием "Евровидение-2018" российская делегация провела акцию "Бессмертный полк". Во время действия участники несли флаги "ЛНР" и "ДНР", а также коммунистическое знамя с надписью на украинском языке.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха у себя на странице в Facebok. Он стал свидетелем акции.

По его словам, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, участники несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

Певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ на Евровидение, и незаконно ездила в аннексированный Крым, возглавила акцию.

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги "ДНР" и "ЛНР". У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Мужчина, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями тех стран", - рассказал Садоха.

Украинцы из диаспоры Лиссабона пришли на мероприятие в футболках с пренебрежительными надписями в адрес президента России, Владимира Путина.

Официальная церемония открытия прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. "Евровидение" в этом году сопровождают четверо ведущих.

Традиционная красная дорожка была заменена на голубую, так как тема конкурса посвящена океанам.

Напомним, что Украину на "Евровидении-2018" будет представлять певец Melovin с песней "Under the Ladder".