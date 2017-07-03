Российские боеприпасы, сухпайки и снаряжение обнаружили в зоне проведения АТО (фото)

В зоне проведения АТО украинские военные обнаружили сухпайки, снаряжение и боеприпасы, произведенные в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс- центр штаба АТО в Facebook.

"Недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистки данной местности (район Каменки) военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства", - говорится в сообщении.

Обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства. Фото: facebook.com/ato.news/posts/1616042888406511

В штабе также подчеркнули, что все попытки боевиков "подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу".

"В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военными из состава сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - отметили в штабе.

Фото: facebook.com/ato.news/posts/1616042888406511