Российские кураторы пригрозили Захарченко "увольнением" - разведка

Если "глава ДНР" не сможет удержать Ясиноватский плацдарм, его сместят с занимаемой "должности".

Кураторы из Российской Федерации принуждают "глав" так называемых "ДНР" и "ЛНР" к активизации военных действий на востоке Украины, сообщают в пресс-службе Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

Этим утром в Харцизске состоялось совещание с участием "главы ДНР" Александра Захарченко, военных кураторов из России, а также представителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР" о том, что в случае потери Ясиноватского пладцарма они будут сняты со своих должностей", - подчеркивают разведчики.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".