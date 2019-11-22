Российские наемники в Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс

Вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 21 ноября, шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того, зафиксировано огонь из Противотанкового ракетного комплекса, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На так называемом восточном направлении российские оккупационные войска совершили четыре обстрелы:

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрела:

неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили три военнослужащего из состава Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - отметили в штабе.

Напомним, 26 июня, еще до согласования "перемирия", украинские подразделения под контролем ОБСЕ были отведены от Станицы Луганской. Однако после отведения войск огневая активность оккупантов в зоне ООС лишь усилилась. Тем не менее, 1 октября Владимир Зеленский сообщил о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера" и анонсировал вывод украинских войск из Золотого и Петровского.

С 29 по 31 октября продолжалось отведение ВСУ от Золотого на Луганщине, 9- 11 ноября проходило разведение в районе Богдановки и Петровского на Донетчине.