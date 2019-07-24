Российские паспорта получили около 7 тысяч жителей оккупированного Донбасса

В Российской Федерации утверждают, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже около 7 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

"На сегодняшний день около 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ожидают решения", - заявил Голубев.

По информации Inside Donetsk, количество получивших гражданство РФ больше, чем сказано в официальных данных. Так, на канале заявили, что уже 10 тысяч жителей "ЛДНР" получили российские паспорта. Они сообщают, что за день в миграционных центрах Ростовской области присягу на верность России принимают 400 новых граждан.

Как ранее сообщали "Вести", Государственная дума Российской Федерации приняла в окончательном чтении закон, упрощающий получение разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России для граждан Украины, владеющих русским языком. Также мы писали, что в США раскритиковали раздачу российских паспортов жителям Донбасса.