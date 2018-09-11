Российские пограничники задержали 2 украинских рыбаков около берега Крыма

Российские пограничники задержали 2 украинских рыбаков около берега аннексированного Россией Крыма 10 сентября.

Об этом сказал в эфире "112 Украина" спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передают Українськi Новини.

Он подтвердил информацию ФСБ России о задержании лодки с 2 украинскими рыбаками у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района Крыма.

"По нашей информации, у рыбаков возникли проблемы с двигателем. Их отнесло на оккупированную территорию, где их и задержали российские пограничники", - сказал Слободян.

Он отметил, что украинская сторона не располагает информацией, где на данный момент находятся задержанные украинские граждане.

Как сообщали Українськi Новини, в Азовском море РФ в очередной раз задержала украинское судно.

Ранее СБУ обнаружила в порту Херсона российское судно находящейся под санкциями компании

