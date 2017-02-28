Российский 61-й "гумконвой" пересек государственную границу Украины, - ГПСУ

Украинская сторона осуществляла только визуальное наблюдение

Так называемый 61-й "гуманитарный конвой" из Российской Федерации пересек украинскую государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят первого), так называемого, "гуманитарного конвоя"... В общем с 5:25 до 6:15 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны т. н. "гумконвоя" в составе 25 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Напомним, в составе предыдущего 60-го "гуманитарного конвоя", который зашел из России на Донбасс, был автомобиль войск радиационной, химической и биологической защиты, который не является гуманитарным грузом.

Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.