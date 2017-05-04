Российский художник Павленский получил политическое убежище во Франции

Российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции.

Об этом телеканалу "Дождь" рассказала его соратница Оксана Шалыгина. Подробностей она не уточнила.

В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию вместе с Шалыгиной и детьми. По его словам, такое решение было принято из-за заявления против него и Шалыгиной в полицию об изнасиловании.

Художник рассказал "Дождю", что актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина написала на него и Шалыгину заявление в полицию. Адвокат Павленского Ольга Динзе уточняла, что на этом основании проводится доследственная проверка по статье "насильственные действия сексуального характера". Павленский свою вину отрицает и назвал ситуацию "доносом".

После этого в отношении художника завели уголовное дело о побоях. Его подозревают в избиении актера "Театра.doc", который, как заявляла директор театра Елена Гремина, - бывший бойфренд Слониной. Гремина также опубликовала видео, на котором, как он утверждает, Павленский вместе с сообщинками избивает актера. Сам Павленский в интервью "Дождю" назвал видео фальшивкой.

Павленский также рассказал, что адвокат Слониной Юрий Лысенко руководит проектом партии "Единая Россия" "Комфортная правовая среда". Сам Лысенко подтвердил факт того, что работал в проекте "Единой России", добавив что "это было давно, года четыре или пять назад".

Павленский стал известен после первой акции под названием "Шов", которую он провел в поддержку панк-группы Pussy Riot в июле 2012 года. Художник зашил себе рот и вышел с плакатом к Казанскому собору в Петербурге. Тогда Павленского задержали полицейские и отвезли на обследование к психиатру. Врач художника счел вменяемым и отпустил домой.

Почти через год Павленский разделся и обернулся колючей проволокой около здания законодательного собрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейские разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция прошла в Москве: Павленский прибил мошонку к брусчатке на Красной площади. Перфоманс был приурочен ко Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.

В мае 2016 года Мировой суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Москве освободил Павленского от наказания за акцию "Свобода" из-за истечения срока давности. Проведенная в феврале 2014 года акция была призвана выразить солидарность с событиями на киевском Майдане. Тогда Павленский и соратники рано утром построили на мосту в Петербурге баррикаду из покрышек и подожгли ее. При этом они били по железу, чтобы воссоздать звуки акций протеста на Майдане.

В июне Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным по статье "повреждение культурного наследия" за поджог в ноябре 2015 года двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.