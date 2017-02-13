Российский писатель Прилепин стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин с октября 2016 года занимает "должность заместителя командира батальона" по работе с личным составом "ДНР".

По словам Прилепина, "батальон" начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит "полку специального назначения "ДНР", передает Дождь.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что "политрук - это не воспитатель в детском саду". "Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, - я, будучи "замкомбата", не могу не принимать участия ни в чем. <...> Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет "боевые задачи", - пояснил Прилепин.

С начала АТО на Донбассе Прилепин участвовал в организации доставки туда так называемой гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских "деятелей" культуры.