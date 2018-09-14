Российский пограничный катер устроил в Азовском море провокацию

Пограничный катер Российской Федерации в Азовском море осуществлял провокационные действия опасными маневрами.

Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В Азовском море российский пограничный катер создал провокационные действия опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны", - говорится в сообщении.

В районе Должанской косы в ходе несения службы катер Мариупольского отряда морской охраны обнаружил российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст".

В ходе опроса российский экипаж сообщил, что следует по заданию, однако после этого изменил курс и отправился в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы. Россиянам посоветовали изменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации. Далее российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения.

Такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытается создавать провокационные действия.

Как сообщал УНН, в последние Черного и Азовском морях возросло напряжение, вызванное агрессивными маневрами Российской Федерации.

# ВАЖНО Россия устроила очередную провокацию в Азовском море

Корабль оккупанта несколько раз совершал опасные маневры по сближению и перерезания курса украинскому кораблю # ГНСУ . # Пограничники идентифицировали корабль агрессора - это ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст". pic.twitter.com/Adcqrtl5jL - МВД Украины (@MVS_UA) 14 сентября 2018