Российский Сбербанк начал обслуживать клиентов с "паспортами" "Л-ДНР"

В отделениях российского Сбербанка начали обслуживать клиентов, удостоверяющих свою личность с помощью паспортов "ДНР" и "ЛНР".

"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов "ДНР" и "ЛНР" Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР", во всех филиалах банка", - сообщили российскому изданию "РБК" в пресс-службе банка.

Ранее во вторник "РБК" сообщал, что, вопреки указу президента РФ Владимира Путина о признании выданных "ДНР" и "ЛНР" "документов", открыть счет в Сбербанке или провести другую операцию пока невозможно.

Опрошенные "РБК" представители остальных российских банков, входящих в топ- 30, также не подтвердили готовность обслуживать клиентов с "паспортами" "ЛНР" и "ДНР". В большинстве случаев в банках либо не ответили на официальный запрос "РБК", либо обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России. Лишь в нескольких банках признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами "документов" "ДНР" и "ЛНР".

