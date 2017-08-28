Российский союз туриндустрии и власти Крыма не сошлись в оценке снижения турпотока на полуостров

Число туристов в Крыму в этом году снизилось как по словам властей, так и по оценкам представителей туриндустрии, сообщает «Интерфакс». Однако первые говорят о сокращении турпотока всего на 6%, в то время как вторые — на 20%.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал о переходе планки в 3,5 млн курортников в этом году. «Впереди бархатный сезон, событийный туризм привлечет к нам еще туристов. Погода на нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми»,— заявил он. «В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не страшно»,— прокомментировал он спад турпотока.

Председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский заявил, что «власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический». «Мы считаем, что процентов на 20, как минимум, в этом году туристический проток в Крыму просел»,— отметил он. По словам господина Зелинского, такое положение дел связано с открытием турецких курортов для россиян, укреплением рубля, низкими температурами в Крыму и дорогими авиабилетами.