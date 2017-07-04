Российский "Тосно" расторг контракт с Милевским

Украинский нападающий Артем Милевский покинул российский клуб "Тосно". Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

Клуб и 32-летний украинский форвард расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Милевский в закончившемся сезоне ФНЛ сыграл за "Тосно" 17 матчей, отметившись тремя голевыми передачами. Отметим, что по итогам ФНЛ "Тосно" пробился в РФПЛ.

Предыдущим клубом Милевского была румынская "Конкордия", которую он покинул по окончании сезона 2015/16. Украинец забил 5 голов в 12 матчах чемпионата Румынии. Также на его счету 1 мяч в Кубке Румынии.

Читайте также: Милевский требует от "Динамо" "определенное количество зарплат"

Ранее Милевский отметился голевой передачей за "Тосно" в товарищеском матче.