Российскому режиссеру Меньшову на пять лет запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому режиссеру Владимиру Меньшову, известному своими антиукраинскими заявлениями.

"В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд в Украину указанному Вами гражданину РФ сроком на пять лет", - сказано в ответе СБУ на журналистский запрос, опубликованный изданием "Апостроф" в понедельник, 4 сентября.

Причину решения в ведомстве сообщать не стали.

Из ответа следует, что СБУ не расследует факт передачи Меньшовым денежных средств террористической группировке "ДНР".

"по данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 31.08.2017 года следователями органов безопасности сообщение о подозрении указанному Вами лицу не совершалось", - уточнили в СБУ.

Напомним, в апреле боевик террористической группировки "ДНР", российский писатель и телеведущий Захар Прилепин сообщил, что режиссер Владимир Меньшов передал боевикам ОРДО 1 миллион рублей. В СБУ пообещали проверить эту информацию.

По материалам: Апостроф