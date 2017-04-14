Россия изначально хотела создать негативную атмосферу вокруг Евровидения-2017 - НСТУ

Целью российской стороны на Евровидении с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса. Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.

"Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидение, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", - говорится в заявлении НСТУ.

В телерадиокомпании отметили, что украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который бы не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Ю.Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.