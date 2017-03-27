Россия изначально не проявила заинтересованности в "Евровидении" - организаторы конкурса

Российская сторона должна проявить заинтересованность в участии в песенном конкурсе "Евровидение", который в мае этого года пройдет в украинской столице.

Соответствующее заявление сделал глава оргкомитета "Евровидения" Франк- Дитер Фрайлинг, передает МИР со ссылкой на 24tv.ua.

По его словам, Россия изначально не приехала в Киев для участия в обязательных мероприятиях по предварительным обзорам, а также не забронировала номер в столичной гостинице.

Франк-Дитер Фрайлинг отметил, что российская сторона должна продемонстрировать заинтересованность в том формате конкурса, который ей предложили организаторы "Евровидения".

Глава оргкомитета призвал дождаться окончательного решения украинской стороны относительно исполнительницы от России Юлии Самойловой.

При этом он добавил, что если СБУ не отменит своего решения о трехлетнем запрете на въезд в Украину Юлии Самойловой, то организаторы песенного конкурса постараются сделать все возможное, чтобы Россия смогла поучаствовать в "Евровидении".

МИР

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